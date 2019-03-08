Жозе Моуринью прав – Иван Ракитич очень крутой. Хорват пашет за Месси и спасает Бускетса

Жозе Моуринью нес откровенную чепуху перед увольнением из «Манчестер Юнайтед», но на телеке португалец проявляет себя только с положительной стороны. Последний пример взвешенного и четкого анализа тренера – похвала Ивану Ракитичу после его победного гола в ворота «Реала».

«Иван – один из самых недооцененных игроков мира. Я давно хотел это сказать. Он много пробегает, классно обращается с мячом, играет просто, но эффективно. Возможно, ему нужно прибавить лишь в инстаграме и других социальных сетях. Как я понимаю, он не очень хорош в этом. В отличие от игры в футбол», – выступил Моуринью.

Попытка уколоть Поля Погба не засчитана – по количеству постов скромный Ракитич превосходит чемпиона мира. Во всем остальном Моуринью прав: хорват давно заслужил всеобщего респекта. Учитывая важность матча и большую роль в нем, Иван получил его сполна.

Еще одна мини-победа Ракитича – новый контракт с «Барселоной». Прошаренные ребята из Mundo Deportivo уверяют: клуб наконец предложил Ивану продлить договор. Возможно, сказался мега-перфоманс на «Бернабеу», но даже безотносительно голов и ассистов полузащитник точно наработал на новую сделку.

В этом сезоне Ракитич окончательно завершил тактическую эволюцию. Легче всего ее проследить по вовлеченности Ивана в розыгрыш мяча. В сезоне-2016/17 хорват делал лишь 48,5 передачи за игру, сейчас – почти на 30 пасов больше. По этому показателю Ракитич – лучший в «Барселоне». Во всей Ла Лиге он уступает только двум игрокам – Тони Кроосу и Аисса Манди из «Бетиса».

Сезон Передачи 2014/15 54 2015/16 49,3 2016/17 48,5 2017/18 71,3 2018/19 76

Прогресс Ракитича совпал с проблемами Серхио Бускетса. Клубы Ла Лиги сделали из Серджи мишень для прессинга, понимая, насколько он важен для продвижения мяча из обороны в атаку. Эрнесто Вальверде подстроился и дал новую роль Ивану – теперь у «Барселоны» еще одна опция для первого паса.

Естественным образом это создало для соперников дилемму – либо Ракитич пользуется опекой Бускетса и распоряжается мячом сам, либо Иван отвлекает на себя внимание и дает свободу одноклубнику. Разумеется, хорват не оснащен такой техникой, как опорник «Барсы», но некоторые его фишки Иван перенял. Фирменный прием Серхио со взглядом на одного игрока, а пасом на другого Ракитич блестяще исполнил в заключительном Класико.

Стажировка у Бускетса сформировала шикарную связку Ракитича с крайними защитниками «Барсы». В этом плане Иван откатился на несколько лет назад, когда был фронтменом «Севильи» и играл у Унаи Эмери. Там испанец использовал его в двух позициях – шестого номера и десятки. В первом случае от Ивана требовались передачи в стиле Хаби Алонсо, во втором – умное движение у чужих ворот.

Опыт Эмери повторяет Вальверде. Несмотря на важность Ракитича в продвижении мяча из глубины, хорват успевает подключиться в атаку и сделать пару недооцененных рывков. Самое крутое, что этот трюк Иван применяет даже в топовых матчах, где объем его работы подскакивает в разы, а вероятность ошибки увеличивается.

Матч с «Райо Вальекано». Ракитич с позиции Бускетса делает шикарную диагональ на АльбуOther Agency

Матч с «Севильей». Альба снова в высокой позиции, играет по Хесусу Навасу. Ракитич держится неподалекуOther Agency

Как только Альба уводит Наваса в штрафную «Севильи», Ракитич врывается в освободившееся пространство на фланге. Оттуда отдаст голевой пас на МессиOther Agency

Показательно, что помимо обычных передач у Ивана подросло количество длинных пасов. Это было неизбежно, учитывая новые задачи и подключения Альбы и Серхи Роберто, но без должной силы и выверенности передач они были бы бесполезны. Ракитич пасует так, как нужно. Если в дебютном сезоне за «Барсу» у Ивана было лишь 2,4 длинных передачи за игру, то сейчас в два раза больше – 4,8.

Сезон Длинные передачи 2014/15 2,4 2015/16 3 2016/17 2,7 2017/18 4,1 2018/19 4,8

Максимально ценной фигурой для «Барсы» Ракитича делает его игра в обороне. Чаще всего Иван разрывается между двумя задачами – помочь Бускетсу в опорной и прикрыть правый фланг, где чисто номинально играет Лео Месси. Иногда это формирует непосильные требования даже к хорвату, но в большинстве случаев Ракитич справляется.

«Он фантастический игрок во всех аспектах. Иван выполняет оборонительную работу на правом фланге, помогает там Месси, много бегает. Что касается владения мячом, то и здесь он действует фантастически, просто и эффективно», – резюмировал Моуринью.

Разница между двумя Класико символизирует картину. В первом Ракитич вышел ближе к левому флангу, «Барса» проваливалась на правом и давала слишком много свободы Винисиусу. На второе Ивана перевели уже ближе к правому краю – команда закрыла нового лидера «Мадрида», благодаря чему отрезала врагу главный источник моментов.

Трансформировать контроль над соперником в остроту помог еще один скилл Ракитича. Хорват не только хорошо подстраивается под позицию Месси в защите, но и использует зоны, которые освобождает Лео. Второй матч с «Реалом» – неплохая иллюстрация, поскольку с аргентинцем персонально играл Каземиро.

Через пару секунд Ракитич ворвется в зону, оставленную Рамосом. Каземиро мог бы подстраховать партнера, но даже в этот момент оглядывается на МессиOther Agency

Снова перед Ракитичем свободная зона, через пару секунд он снова ее заполнит. В теории Каземиро мог бы раньше выдвинуться на хорвата, но он опять слишком зациклен на МессиOther Agency

Выполнить такой объем работы Ракитич не смог бы без шикарной физики. Три месяца назад издание El Periodico подсчитало: после перехода в «Барсу» хорват получил только три травмы и пропустил из-за них всего три игры. В общей сложности Иван провел 89% доступных минут. Шикарно, учитывая постоянную занятость в сборной и краткосрочный отпуск из-за летних турниров.

Тактическую коронку Ракитича тоже легко объяснить здоровьем. В прошлом сезоне испанские медиа выложили результаты тестов, проведенных персоналом «Барсы». По ним получилось, что Паулиньо и Умтити – самые сильные и мощные, Альба и Месси – самые быстрые (Дембеле в тот момент был травмирован), Бускетс – самый выносливый, а Ракитич быстрее всех восстанавливается после рывков.

Именно на многочисленных рывках Ивана строится его движение. На чтении эпизодов – баланс, которого добилась «Барса» с приходом Вальверде. На совокупности рывков, чтения игры и мощного здоровья – стабильность, которая сделала Ракитича однозначно лучшим хорватом этого сезона.

Ракитич и МодричTwitter

Лука Модрич шикарно провел последний отрезок за «Реал» и тоже слегка эволюционировал (например, чаще подключается в штрафную и бьет из нее), но на дистанции всей кампании Ракитич держится гораздо увереннее. Иван не позволял себе таких ужасных спадов, с каким столкнулся Лука на старте сезона.

По словам Вальверде, Ракитич держит уровень от первой до последней минуты игры и от первого до последнего матча сезона. То, что Иван умудряется делать еще и в процессе, лишь подчеркивает его особую важность для «Барселоны».

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