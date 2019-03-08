Sport: «Реал» готов предложить «ПСЖ» 350 миллионов евро за Неймара

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар остается целью мадридского «Реала», руководство «бланкос» готово потратить на бразильца неприлично большие деньги.

Президент клуба Флорентино Перес собирается предложить за Нея 350 миллионов евро, а самому бразильцу зарплату в 45 млн евро в год. Перес считает, что этот трансфер поможет вернуть доверие болельщиков и заменить Криштиану Роналду в статусе главной звезды, сообщает Sport.

«Реал» за неделю вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а также проиграл Класико в рамках Ла Лиги, что почти перечеркнуло шансы мадридцев на титул.

Неймар восстанавливается после травмы и наблюдал за вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов с трибун.

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