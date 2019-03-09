Mundo Deportivo: «Барселона» хочет продлить контракт с Лионелем Месси до 2023 года

«Барселона» рассчитывает продлить контракт с плеймейкером Лионелем Месси до 2022 или 2023 года.

Как отмечает Mundo Deportivo, действующее соглашение аргентинца с каталонским клубом рассчитано до лета 2021 года, отступные составляют 700 миллионов евро.

В 2021 году в «Барселоне» пройдут очередные выборы президента – и боссы «сине-гранатовых» хотят пролонгировать контракт Лео уже сейчас, чтобы сохранить его на «Камп Ноу» независимо от того, кто будет руководить клубом. В переговоры с отцом и агентом Месси, Хорхе, «Барса» вступит по ходу сезона-2019/20.

Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей карьеры.

Играя за «сине-гранатовых», Лео четырежды выигрывал Лигу чемпионов, а также пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

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