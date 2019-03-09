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Вратарь «Леганеса» Лунин потащил пенальти от «Атлетико» – это его второй сэйв с 11-метровой за сезон

Лунин потащил пенальти от «Атлетико» – это его второй сэйв с 11-метровой за сезон
Eurosport

1 час назад

Жаль, что не зафиксировал.

Украинский голкипер «Леганеса» Андрей Лунин отличился в матче Примеры против «Атлетико».

В начале второго тайма арбитр назначил в ворота «Леганеса» пенальти, и Сауль подошел к мячу. 20-летний Лунин угадал направление удара и отбил его, но игрок «Атлетико» успел на добивании и поразил ворота. Гол стал единственным в матче.

Лунин во второй раз спасает ворота после одиннадцатиметрового: ранее ему это удалось в кубковом матче против «Райо Вальекано».

  • «Атлетико» идет на второй строчке турнирной таблицы, преследуя «Барселону».
  • «Леганес» идет на 13-м месте.
  • Лунин арендован у «Реала» до конца сезона.
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