Eurosport
Вратарь «Леганеса» Лунин потащил пенальти от «Атлетико» – это его второй сэйв с 11-метровой за сезон
Жаль, что не зафиксировал.
Украинский голкипер «Леганеса» Андрей Лунин отличился в матче Примеры против «Атлетико».
В начале второго тайма арбитр назначил в ворота «Леганеса» пенальти, и Сауль подошел к мячу. 20-летний Лунин угадал направление удара и отбил его, но игрок «Атлетико» успел на добивании и поразил ворота. Гол стал единственным в матче.
Лунин во второй раз спасает ворота после одиннадцатиметрового: ранее ему это удалось в кубковом матче против «Райо Вальекано».
- «Атлетико» идет на второй строчке турнирной таблицы, преследуя «Барселону».
- «Леганес» идет на 13-м месте.
- Лунин арендован у «Реала» до конца сезона.
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