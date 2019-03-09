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«Леганес» вышел на матч против «Атлетико» с именами мам на игровых футболках. Есть даже Светлана

«Леганес» вышел на матч против «Атлетико» с именами мам на игровых футболках. Есть даже Светлана
Eurosport

1 час назад

Милая акция испанского клуба.

Испанский «Леганес» провел акцию в честь Международного женского дня. Футболисты нанесли на игровые футболки имена матерей.

В модицифицированной форме игроки вышли на матч против «Атлетико». Украинский голкипер Андрей Лунин написал имя своей мамы Светланы.

Завтра, 10 марта, футболисты датского «Норшелланна» выйдут на матч с «Копенгагеном» в футболках с именами великих женщин, которых они считают ролевыми моделями.

  • Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Атлетико».
  • Лунин потащил пенальти, но Сауль успел на добивании.
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