«Барселона» получила от воспитанника «Реала», но ответила голами Месси, Суареса и Пике

«Барселона» победила «Райо Вальекано» в чемпионате Испании, проигрывая по ходу матча. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Счет на 24-й минуте открыли гости. Автором гола стал воспитанник мадридского «Реала» Рауль де Томас.

«Барса» вскоре отыгралась усилиями Жерара Пике, который головой замкнул образцовый навес Месси со штрафного.

Сам аргентинцец получил голевой шанс во втором тайме: «Барселона» заработала пенальти после сноса Семеду. Лео подошел к мячу и был непреклонен.

На 82-й победный гол вколотил Луис Суарес после классной атаки через все поле, которую начал Тер Штеген.

«Барселона» лидирует в Примере с семиочковым преимуществом над «Атлетико».

13 марта «Барса» сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

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