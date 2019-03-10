Eurosport
Милашка Антуан Гризманн попинал мяч с детишками, которые выводят футболистов на поле
И даже навесил мальчику на голову.
Игрок мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поиграл в футбол с детьми, которые выводят игроков на поле.
27-летний Гризманн набивал мяч в подтрибунном помещении перед выходом на поле, а ребята тянули к нему руки для пожатия. Потом Антуан несколько раз перепасовался с мальчиком, который стоял в ряду первым, и сделал навес на второго. Довольный ребенок отбил мяч головой.
- «Атлетико» выиграл у «Леганеса» со счетом 1:0: Сауль не забил пенальти, но успел на добивании.
- В 2019 году Гризманн забил за «Атлетико» семь мячей.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте