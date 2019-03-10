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Милашка Антуан Гризманн попинал мяч с детишками, которые выводят футболистов на поле

Милашка Гризманн попинал мяч с детишками, которые выводят футболистов на поле
Eurosport

52 мин. назад

И даже навесил мальчику на голову.

Игрок мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поиграл в футбол с детьми, которые выводят игроков на поле.

27-летний Гризманн набивал мяч в подтрибунном помещении перед выходом на поле, а ребята тянули к нему руки для пожатия. Потом Антуан несколько раз перепасовался с мальчиком, который стоял в ряду первым, и сделал навес на второго. Довольный ребенок отбил мяч головой.

  • «Атлетико» выиграл у «Леганеса» со счетом 1:0: Сауль не забил пенальти, но успел на добивании.
  • В 2019 году Гризманн забил за «Атлетико» семь мячей.
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