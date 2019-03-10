Sky Sports: полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо летом может перейти в «МЮ»

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо разочаровал руководство «сине-гранатовых» и может уже летом сменить рабочее место.

По информации Sky Sports, наибольший интерес к 26-летнему игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». При этом в «Барселоне» у Филиппе абсолютная поддержка со стороны партнеров. Например, после матча против «Райо Вальекано» (3:1) бразильца подбодрил защитник Жерар Пике.

«Он проводит хороший сезон. С самого начала от него было много ожиданий, но Филиппе получил поддержку в раздевалке. Он нам нужен в лучшей своей форме до конца сезона, и я уверен, так оно и будет», – заявил Пике, которого цитирует журналист London Evening Standard Бен Хэйуорд.

Коутиньо провел 39 матчей в текущем сезоне, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

Transfermarkt оценивает Филиппе в 100 млн евро.

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