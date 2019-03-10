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Лео Месси указал судье на отсутствие фола и попросил не назначать пенальти в ворота «Райо»

Месси указал судье на отсутствие фола и попросил не назначать пенальти в ворота «Райо»
Eurosport

1 час назад

Достойный поступок!

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси проявил принципы честной игры во время матча Примеры против «Райо Вальекано».

Ворвавшись в штрафную соперника, 31-летний аргентинец потерял равновесие. После эпизода он подошел к главному арбитру и сказал, что игроки «Райо» не фолили против него, попросив не назначать пенальти.

  • «Барселона» выиграла со счетом 3:1, Месси стал автором забитого пенальти, назначенного за другой эпизод.
  • Команда Вальверде с 7-очковым преимуществом над «Атлетико» лидирует в чемпионате Испании.
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