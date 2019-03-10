Eurosport
Судья отменил гол «Вальядолида» «Реалу» после видеоповтора, хотя в кабинке VAR никого не было
Поздновато для сиесты.
Неоднозначный эпизод с системой видеоповторов произошел во время матча 27-го тура Примеры между «Вальядолидом» и мадридским «Реалом».
На 14-й минуте Серхи Гвардиола забил мяч в ворота Тибо Куртуа, но арбитр Хесус Хиль Мансано запросил помощь VAR. После просмотра видеоповтора он отменил гол из-за офсайда.
Когда телезрителям показали вид с камеры, которая находится в комнате для видеосудей, помещение оказалось пустым и с выключенным светом.
- На 29-й минуте гол «Вальядолида» в исполнении Ануара все же засчитали.
- Мадридский «Реал» идет на третьем месте чемпионата Испании.
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