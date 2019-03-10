Eurosport

Судья отменил гол «Вальядолида» «Реалу» после видеоповтора, хотя в кабинке VAR никого не было

Судья отменил гол «Вальядолида» «Реалу» после видеоповтора, хотя в кабинке VAR никого не было
Eurosport

18 мин. назад

Поздновато для сиесты.

Неоднозначный эпизод с системой видеоповторов произошел во время матча 27-го тура Примеры между «Вальядолидом» и мадридским «Реалом».

На 14-й минуте Серхи Гвардиола забил мяч в ворота Тибо Куртуа, но арбитр Хесус Хиль Мансано запросил помощь VAR. После просмотра видеоповтора он отменил гол из-за офсайда.

Когда телезрителям показали вид с камеры, которая находится в комнате для видеосудей, помещение оказалось пустым и с выключенным светом.

  • На 29-й минуте гол «Вальядолида» в исполнении Ануара все же засчитали.
  • Мадридский «Реал» идет на третьем месте чемпионата Испании.

«Я сразу был против VAR». Платини – о пенальти в ворота «ПСЖ» в матче с «МЮ»

Eurosport Вконтакте

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте