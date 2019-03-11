Голы Варана, Модрича и дубль Бензема похоронили «Вальядолид», против которого был даже VAR

Мадридский «Реал» в 27-м туре Примеры разнес «Вальядолид» – фаворит победил со счетом 4:1, уступая по ходу матча.

Хозяева начали с двух неудачных попыток: сначала Алькарас не реализовал пенальти, а затем судья отменил гол Гвардиолы из-за офсайда. На 29-й минуте хозяева все же пробили Куртуа легально: Кеко подал справа, неутомимый Гвардиола замкнул, а Ануар подправил мяч в сетку.

Спустя пять минут радовались уже мадридцы после гола Рафаэля Варана. Начо переиграл в воздухе голкипера, а француз записал на свой счет результативное действие.

Выйти вперед «Реалу» помогло судейство: в начале второго тайма Альваро Одриосола заработал пенальти. Карим Бензема развел голкипера и мяч по разным углам.

Совсем скоро Бензема оформил дубль после классной подачи Крооса и силового прохода Варана. Карим перевел мяч в ворота головой.

Комфортный счет не повлиял на напряженность матча: на 80-й минуте на ровном месте удалился Каземиро. При исполнении соперником стандарта он зачем-то встал прямо перед мячом и сразу получил красную за неспортивное поведение.

После спектакля от Каземиро четвертый мяч вколотил Лука Модрич.

«Реал» идет на третьем месте в Примере, набрав 51 очко.

У возглавляющей турнирную таблицу «Барселоны» – 63 балла.

Судья отменил гол «Вальядолида» «Реалу» после видеоповтора, хотя в кабинке VAR никого не было

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