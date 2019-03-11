Daily Mail: Серхио Рамос грозится покинуть «Реал», если вернется Жозе Моуринью

Несколько футболистов мадридского «Реала» выступают резко против возвращения Жозе Моуринью во главу команды.

Капитан «бланкос» Серхио Рамос пригрозил уходом из клуба в случае повторного назначения португальца. Против прихода Жозе выступают также Гарет Бэйл, Карим Бензема и Марсело, однако президент клуба Флорентино Перес заявил, что у игроков не будет права голоса при выборе коуча, сообщает Daily Mail.

Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.

С португальцем мадридский клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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