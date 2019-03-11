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Daily Mail: Серхио Рамос грозится покинуть «Реал», если вернется Жозе Моуринью
Возвращению Особенного буду рады не все.
Несколько футболистов мадридского «Реала» выступают резко против возвращения Жозе Моуринью во главу команды.
Капитан «бланкос» Серхио Рамос пригрозил уходом из клуба в случае повторного назначения португальца. Против прихода Жозе выступают также Гарет Бэйл, Карим Бензема и Марсело, однако президент клуба Флорентино Перес заявил, что у игроков не будет права голоса при выборе коуча, сообщает Daily Mail.
- Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.
- С португальцем мадридский клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
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