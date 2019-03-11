La Sexta: «Реал» на этой неделе снимет Сантьяго Солари и назначит Зинедина Зидана

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может вернуться к работе в мадридском клубе уже на этой неделе

Об этом в эксклюзивном материале сообщает телеканал La Sexta. Ожидается, что сегодня, 11 марта, пройдет встреча совета директоров мадридского клуба, на которой будет принято решение об увольнении Сантьяго Солари и возвращении Зидана.

Солари провел у руля «галактикос» 32 игры (+22, =2, -8).

Зидан за 2,5 года выиграл с «Реалом» 3 Лиги чемпионов.

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