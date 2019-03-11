«Реал» объявил об увольнении Сантьяго Солари и возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера

«Реал» объявил о назначении новым главным тренером команды Зинедина Зидана. Француз сменил на посту Сантьяго Солари и подписал контракт до 30 июня 2022 года.

Об этом сообщает официальный сайт «галактикос». Зизу вернулся к работе с «бланкос» после менее чем годичной паузы: он покинул «Сантьяго Бернабеу» по окончании сезона-2017/18.

Ранее Зидан за 2,5 года в «Реале» трижды победил в Лиге чемпионов, а также выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

Также «галактикос» под руководством Зизу дважды брали Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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