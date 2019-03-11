Зинедин Зидан вернулся в «Реал Мадрид». Следующий – Криштиану Роналду?

Зинедин Зидан снова главный тренер «Реала» – камбэк получился таким же эффектным и стремительным, как внезапная отставка после третьего Кубка чемпионов подряд. Правда, радикально изменилась диспозиция: Зизу уходил из процветающего и непобедимого «Мадрида» с могучим КриРо, а возвращается к депрессивным лузерам, которые отдали все трофеи и в атаке полностью зависят от великого страйкера Карима Бензема.

Молниеносное назначение Зидана – благородный и широкий жест Переса. Уже давно не тайна, что после киевского финала ЛЧ Зинедин собирался по-своему перекроить команду, а президент был против – в итоге принципиальный коуч уволился по собственному желанию. Теперь, после серии унизительных и болезненных поражений, Флорентино наконец понял, что натворил. Вероятно, во время форсированных переговоров с Зиданом ему даже пришлось забить на гордыню и произнести фразу «Я был не прав». Ничего страшного, главное – вовремя признавать ошибки ради общего триумфа.

Почему Зинедин возвращается именно сейчас, а не летом? Во-первых, на рекордсмена ЛЧ бешеный спрос: француза хотели видеть и в «Челси» (еще до бана), и в «Юве» (сорри, Аллегри), и вообще в любом топ-клубе с поплывшим тренером. Так что Пересу пришлось действовать дерзко и жестко – времени до лета элементарно не было.

Во-вторых, сейчас Зидан будет работать в формате тест-драйва. Сезон уже тотально и безнадежно завален, поэтому оставшиеся месяцы можно потратить на дезинфекцию (Рамос ругается со всеми – пора пресекать), интенсивную психологическую терапию (парни явно потеряли мотивацию), тактические эксперименты (тут вообще карт-бланш) и подготовку к летнему трансферному окну, которое должно стать для «Мадрида» перезагрузочным.

Иными словами, Зизу получил уже пятую для себя должность в «Реале». Прежде он был игроком, затем советником Переса, потом спортивным директором и тренером, а теперь станет менеджером – этими полномочиями его точно наделил президент, иначе француз бы вряд ли согласился на очередной контракт с «Мадридом».

Зинедин ЗиданGetty Images

Скорее всего, Флорентино мучительно выбирал между Моуром и Зиданом. У португальца гораздо больше опыта (и в плане менеджмента, и по части побед над «Барсой»), но Жозе устаревший, токсичный, архитребовательный и неуправляемый. Зинедин, в свою очередь, более дипломатичный, рациональный, мудрый и корпоративно-лояльный – эти качества для Переса оказались важнее. И плевать, что раньше Зизу не покупал суперзвезд – зато он умный мужик, который быстро во всем разберется.

Итак, чего ждать от Зинедина летом?

1. Гарет Бэйл – точно аут. Если бы Зидан остался в Мадриде на сезон-2018/19, то валлийца продали бы еще тем летом. Кстати, разочарование Переса в Бэйле могло стать еще одним поводом для возвращения Зизу: известно, что год назад президент и тренер часто спорили, стоит ли продавать Гарета. Теперь судьба британца решена – Флорентино наконец осознал, что Бэйла пора отпускать, пока он не подешевел еще сильнее (и так стоит уже 70 млн по Transfermarkt).

2. Приоритет «Мадрида» на лето-2019 – Эден Азар. Зинедин давно восхищался бельгийцем, а сейчас отличный момент, чтобы взять его: «Челси» как раз остался без трансферов, клуб не сможет развиваться, амбиции придется поумерить, а Эден однозначно захочет свалить.

Единственная проблема – деньги: Абрамович потребует у «Мадрида» примерно такую же сумму, которую «Барса» получила от «ПСЖ» за Неймара. Хотя Переса едва ли смутят эти 150-200 млн евро – «Мадрид» в последние годы тратил меньше других грандов, так что кэша полно.

Эден АзарGetty Images

3. Главная интрига – кто будет играть в воротах, Навас или Куртуа? Зидан всегда был доволен Кейлором и не просил докупать кипера, но влюбленный в Тибо Перес все равно поступил по-своему. Интересно, сможет ли Зидан сразу же посадить Куртуа на лавку или будет ставить его до первой ошибки?

4. Модрич, Иско, Марсело, Рамос – так сейчас выглядит список приунывших футболистов «бланкос». Без Зидана клуб мог потерять всех четверых, но теперь кажется, что Зинедин сохранит всех, кроме Иско – он настроен уйти туда, где его будут постоянно ставить в основу.

5. Флорентино уже исправил одну ошибку – может, пора превзойти себя и помириться с Криштиану? Зизу – фанат Роналду, а «Ювентус» готов расставаться с лидерами за крупный кэш (Погба, Игуаин, Бонуччи). В общем, не удивляйтесь, когда сразу же после вылета «синьоры» из ЛЧ поползут слухи о том, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» мечтает о воссоединении с Зинедином Зиданом.

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