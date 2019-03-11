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La Gazzetta dello Sport: первая цель Зинедина Зидана в «Реале» – трансфер Н'Голо Канте
Зизу хочет укрепить дряхлеющую полузащиту «сливочных».
Стали известны подробности соглашения между «Реалом» и новым главным тренером «галактикос» – Зинедином Зиданом. Напомним, что француз вернулся в мадридский клуб, подписав контракт до 2022 года.
По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Ширы, зарплата Зизу в «Реале» составит 16 миллионов евро за сезон. Кроме того, француз хочет, чтобы первой покупкой мадридцев после его возвращения стал полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.
- Зидан работал в «Реале» с января 2016 года по май 2018-го.
- Под его руководством «галактикос» выиграли 9 трофеев, в том числе 3 Лиги чемпионов.
Зидан вернулся в «Реал». Следующий – Криштиану?
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