Рамон ККальдерон: «Реал» выбрал Зидана, потому что лидеры команды были против назначения Моуринью

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон сообщил, что Зинедин Зидан изначально отказался вернуться в мадридский клуб по ходу сезона-2018/19. Флорентино Перес уговорил Зизу со второй попытки.

Напомним, что сегодня, 11 марта, «Реал» объявил об увольнении Сантьяго Солари и возвращении Зидана. Кальдерон в беседе с Football Daily рассказал, что француз ответил отказом на первое предложение Переса, посчитав, что возвращение на «Сантьяго Бернабеу» по ходу провального сезона будет чересчур сложным вызовом.

Однако Пересу удалось склонить Зидана на свою сторону, хотя у него был и другой кандидат на пост главного тренера – Жозе Моуринью. При этом для раздевалки «Реала» приоритетным вариантом был именно Зизу, а о возможном возвращении Моуринью многие лидеры «галактикос» высказывались негативно.

Зидан подписал контракт с «Реалом» до июня 2022 года.

На посту главного тренера «бланкос» Зизу сменил Сантьяго Солари.

Зидан вернулся в «Реал». Следующий – Криштиану?

Подписывайся на нас в инстаграме