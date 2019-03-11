«Хочу показать всем, что такое «Реал». Зинедин Зидан выступил с первым спичем в старой должности

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

«Зизу, как президент клуба я никогда не забуду день, когда я впервые подписал тебя. Хочу, чтобы ты знал: лучший тренер в мире по мнению всех нас вернулся обратно. Добро пожаловать домой», – заявил Перес.

«Я очень счастлив вернуться. Я просто хочу работать и показать всем, что такое «Реал», вернуть «Реал» на его место. В свое время я ушел из клуба, потому что клуб нуждался в этом. Я вернулся, потому что президент позвонил мне, а я после 8 месяцев без работы захотел тренировать снова», – отметил сам Зидан.

В первое пришествие Зидана «Реал» за 2,5 года выиграл 9 трофеев.

Зизу подписал контракт с «галактикос» до июня 2022 года.

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