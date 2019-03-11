«Он имеет для «Реала» огромное значение». Зидан высказался о возможном возвращении Роналду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможное возвращение в команду страйкера Криштиану Роналду.

«Хочу ли я возвращения Роналду? Этот вопрос сейчас неуместен. Прямо сейчас у нас есть 11 матчей до конца сезона, и нам нужно сфокусироваться на этом. Вы прекрасно знаете, какое значение Криштиану имеет для «Реала». Но прямо сейчас мы сфокусируемся на других вещах», – отметил Зизу.

Роналду покинул «Реал» летом прошлого года, перейдя в «Ювентус».

За его трансфер «бьянконери» заплатили 117 млн евро.

Зидан вернулся в «Реал». Следующий – Криштиану?

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