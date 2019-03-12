Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном возвращении Криштиану Роналду аналогично камбэку главного тренера Зинедина Зидана.

«Получится ли у Зидана убедить Роналду вернуться? Криштиану сейчас находится там, где у него все хорошо», – цитирует Переса Cadena Ser.

Роналду ушел в «Ювентус» прошедшим летом за 112 миллионов евро.

Зидан подписал контракт с «галактикос» до июня 2022 года, в первый раз за 2,5 года он выиграл девять трофеев, включая 3 Лиги чемпионов.

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