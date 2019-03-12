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Босс «Реала» Флорентино Перес: «Неймар или Килиан Мбаппе? Оба»
Нас ждет веселое трансферное лето.
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возможность подписания форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Зидан, как и Мбаппе – француз. Возможно, он сумеет что-то сделать. Неймар или Мбаппе? Оба», – цитирует Переса Cadena Ser.
- Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» за 135 млн евро, Неймар – из «Барселоны» за 222 млн.
- Зидан подписал контракт с «галактикос» до июня 2022 года, в первый раз за 2,5 года он выиграл девять трофеев, включая 3 Лиги чемпионов.
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