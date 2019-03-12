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Goal: «Реал» предложил 115 млн евро за Эдена Азара после возвращения Зидана

Goal: «Реал» предложил 115 млн евро за Азара после возвращения Зидана
Eurosport

36 мин. назад

«Бланкос» пошли в наступление.

Переход бельгийской звезды «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал» стал еще реальнее.

После возвращения на пост главного тренера «бланкос» Зинедина Зидана, мадридцы сделали новое предложение по полузащитнику в размере 115 миллионов евро. Камбэк французского коуча может оказать решающее влияние на выбор Азара, сообщает Goal.

  • Азар уже давно мечтает о переходе в мадридский клуб.
  • Трансфер может осложнить трансферный бан, наложенный ФИФА на «Челси» до лета 2020 года.
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