Goal: «Реал» предложил 115 млн евро за Эдена Азара после возвращения Зидана

Переход бельгийской звезды «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал» стал еще реальнее.

После возвращения на пост главного тренера «бланкос» Зинедина Зидана, мадридцы сделали новое предложение по полузащитнику в размере 115 миллионов евро. Камбэк французского коуча может оказать решающее влияние на выбор Азара, сообщает Goal.

Азар уже давно мечтает о переходе в мадридский клуб.

Трансфер может осложнить трансферный бан, наложенный ФИФА на «Челси» до лета 2020 года.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме