«Без португальского кентавра «Реал» ждет тактическая эволюция». Радио Eurosport о возвращении Зидана

Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и его гости поделились впечатлениями от возвращения Зинедина Зидана в «Реал» и порассуждали о плюсах, минусах и будущем клуба с французским гением.

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