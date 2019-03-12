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«Без португальского кентавра «Реал» ждет тактическая эволюция». Радио Eurosport о возвращении Зидана

«Без португальского кентавра «Реал» ждет тактическая эволюция». Радио Eurosport о возвращении Зидана
Радио Eurosport

22 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Главная аналитика во вселенной.

Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и его гости поделились впечатлениями от возвращения Зинедина Зидана в «Реал» и порассуждали о плюсах, минусах и будущем клуба с французским гением.

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