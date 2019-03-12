Говорят, у Куртуа роман с испанской моделью. Взгляни на ее фото и поздравь Тибо

Испанскую модель и телеведущую Альбу Карильо засекли в одном ресторане с Тибо Куртуа: бельгиец, будучи завидным холостяком, несколько раз отужинал с обворожительной леди.

В прессе сразу же поползли слухи о романе между Тибо и Альбой. Сама девушка опровергла эту информация на своей страничке в инстаграме, но нам куда интереснее, что за фотографии она там публикует. Спойлер: фотографии эти безумно горячи.

В чемпионате Испании-2018/19 Куртуа провел 24 игры, из них 8 – на ноль.

11 марта «Реал» сменил Сантьяго Солари на Зинедина Зидана. Теперь, возможно, Куртуа сядет на лавку и уступит место Кейлору Навасу.

У Тибо есть двое детей от Марты Домингес, но они никогда не состояли в браке, а в апреле 2017-го пара распалась.

Эта 18-летняя румынка обожает две вещи – волейбол и купальники. Исследуй ее инстаграм

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