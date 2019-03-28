Эден Азар уже давно не скрывает, что мечтает рубиться за «Мадрид». Зинедин Зидан тоже хочет подписать универсальную суперзвезду, которая умеет и обыгрывать, и забивать, и ассистировать. Даже запрятанный в запас Тибо Куртуа внезапно подал голос и тявкнул, что был бы рад увидеть друга в «Реале». Короче, осталось лишь объяснить «Челси», что парня пора отпускать, а затем согласовать сумму – после этого можно интегрировать Эдена в обойму «бланкос».

Но все планы безнадежно испортил трансферный бан, который прилетел лондонцам за неаккуратные подписания молодых игроков. Теперь «синие» просидят без покупок до лета 2020 года – апелляция не помогла, придется выживать текущим составом. Самое грустное, что контракт Азара истечет именно в те же дни, когда с «Челси» снимут запрет на шопинг – этот факт может помешать Эдену переехать в Мадрид.

Ситуация действительно тяжелейшая, особенно в моральном плане. С одной стороны, лондонцы подписали бельгийца просто перспективным парнем, а топ-игроком Эден стал уже на «Стэмфорде». За такое надо благодарить, а не бежать с корабля, осознавая, что тебя некем заменить. Нынешний ростер «Челси» без Азара будет бороться в лучшем случае за Лигу Европы, а в худшем потонет, как в сезоне-2015/16.

Эден АзарGetty Images

С другой стороны, непонятно, почему Эден должен жертвовать карьерой ради клуба, который мог отпустить его в «Мадрид» гораздо раньше. Известно, что предложения из Испании поступали еще в 2017-м, но англичане их игнорировали, потому что собирались сами выигрывать титулы с бельгийцем. Но сейчас Азар, как и весь мир, четко видит потолок этой команды: первая четверка в АПЛ (никакой борьбы за золото) и первые стадии Лиги чемпионов (четвертьфинал – уже успех). К тому же «Челси» может вообще остаться без ЛЧ, если не возьмет Лигу Европы и не попадет в первый квартет Премьер-лиги-2018/19.

Получается, оставаясь еще на сезон, 28-летний Азар должен будет потратить, возможно, лучший год карьеры на решение задач, которые абсолютно не соответствуют его амбициям. Конечно, Эден признавался, что мечтает стать для «Челси» кем-то вроде Дрогба или Лэмпарда, но дарить Абрамовичу целый сезон – слишком щедро. Хотя бы потому, что в бане не виноват никто, кроме менеджмента лондонцев.

Какие есть сценарии?

1. Самый предсказуемый – вероятность 60%. Очевидно, что Зидан согласился вернуться в «Реал», договорившись с Пересом, что тот всенепременно подпишет Азара. Поэтому схема вполне конкретная: «Мадрид» торгуется с «Челси», лондонцы морщатся и отбиваются, но соглашаются на 120-150 млн евро в качестве компенсации. С точки зрения бизнеса отказываться от такого кэша просто нелепо – зачем говорить «нет», если через год он все равно уйдет, но бесплатно? В общем, получится сделка в стиле ранних «галактикос» – Эдена вырвут с мясом, явно переплатят, но никто не останется обиженным: ни Зизу, ни игрок, ни его бывший клуб.

2. Самый жесткий – вероятность 20%. «Челси» упрется и потребует, чтобы Азар доработал контракт до конца. Абрамовичу не нужны деньги – ему хочется эмоций и результата. А продажа Эдена в теории может угробить сразу два сезона: 2019/20 (ну, что там светит без главного мотора?) и 2020/21 (мимо Лиги чемпионов, потому что обескровленные «синие» туда не попадут). Тогда в 2020-м «Реалу» придется подхватывать бесплатного Азара и участвовать в аукционе с другими клубами, предлагая самые роскошные условия.

3. Самый радикальный – вероятность 20%. Летом 2019-го «Реал» зайдет с чемоданом купюр, «Челси» будет отнекиваться, «Мадрид» плюнет на Азара и отнесет деньги тем клубам, которые готовы расстаться с игроком аналогичного амплуа. Судя по всему, такой план действительно прорабатывается, потому что боссы «бланкос» наметили как задачу-минимум (Фелипе Андерсон, сумасшедший дриблер и плеймейкер из «Вест Хэма»), так и задачу-максимум (Рахим Стерлинг, молодой гений из «Ман Сити», клуба, которому надо подлатать финансовый фэйр-плей).

В чем главная проблема трансфера Азара?

Зинедин Зидан – великий коуч, который установил вечный рекорд в Лиге чемпионов, но его маниакальное желание подписать Азара любой ценой вызывает вопросы. Во-первых, «Мадрид» явно взял курс на омоложение, а 28-летний Эден туда не вписывается. Во-вторых, сам Зизу назвал Марко Асенсио человеком, который будет иметь для «Реала» фундаментальное значение. Непонятно, как эта цитата сочетается с активнейшими попытками заполучить Азара.

Эден Азар, сборная БельгииGetty Images

В-третьих, у «бланкос» правда все нормально с атакующими полузащитниками: помимо Асенсио есть Иско, Бэйл (еще не продан), реактивный Винисиус и даже универсальный Лукас Васкес. Основная проблема «Мадрида» в этом сезоне – отсутствие стабильного форварда с инстинктом киллера, но эту нишу Азар заполнить не может: у него даже в лучших сезонах за «Челси» не набиралось и 20 голов в АПЛ. «Реалу» экстренно нужен Икарди, Кейн, Левандовский или другой снайпер, который гарантирует от 30 мячей за год. А вот позиция Эдена как раз более-менее закрыта – с его трансфером можно и потерпеть.

Поэтому самый адекватный компромисс выглядит так: этим летом «Мадрид» принципиально договаривается с Азаром на лето 2020 года и покупает забивного нападающего, а следующим летом забирает Эдена за 0 евро и получает феноменальный состав с минимальными вложениями.

Но Зинедину Зидану, разумеется, виднее – он точно заслужил право потратить 120-150 млн евро на каприз.

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