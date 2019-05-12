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Marca: игроки «Барселоны» недовольны дружбой Вальверде с Месси, Суаресом и Пике
В «Барсе» назревает бунт.
Футболисты «Барселоны» недовольны текущим положением дел в команде из-за привилегированного положения Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жерара Пике.
По информации Marca, игроков не устраивает дружба, сложившаяся между тремя звездами и тренером Эрнесто Вальверде: по их мнению, это вредит команде. Подобные взаимоотношения мешают 55-летнему Вальверде руководить коллективом и побуждают проявлять слабость.
- Вальверде тренирует «Барсу» с лета 2017 года.
- В сезоне-2018/19 клуб досрочно оформил чемпионство, но вылетел в полуфинале Лиги чемпионов, проиграв «Ливерпулю» (0:4).
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