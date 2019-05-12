Футболисты «Барселоны» недовольны текущим положением дел в команде из-за привилегированного положения Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жерара Пике.

По информации Marca, игроков не устраивает дружба, сложившаяся между тремя звездами и тренером Эрнесто Вальверде: по их мнению, это вредит команде. Подобные взаимоотношения мешают 55-летнему Вальверде руководить коллективом и побуждают проявлять слабость.

Вальверде тренирует «Барсу» с лета 2017 года.

В сезоне-2018/19 клуб досрочно оформил чемпионство, но вылетел в полуфинале Лиги чемпионов, проиграв «Ливерпулю» (0:4).

El Chiringuito: Куман – основной кандидат на пост тренера «Барселоны»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android