Месси появился на тренировке «Барсы» без бороды и помолодел лет на 10
Стресс после вылета из ЛЧ заставил сменить имидж.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сменил имидж после поражения «Барселоны» от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов. Каталонцы выиграли первый матч со счетом 3:0 и пропустили четыре безответных мяча во второй игре.
11 мая «Барса» провела открытую тренировку впервые после фиаско, и 31-летний Месси появился на поле без бороды.
- В сезоне-2018/19 Месси забил 48 мячей и сделал 22 ассиста.
- «Барса» досрочно оформила чемпионство и вышла в финал Кубка Испании, где сыграет против «Валенсии».
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