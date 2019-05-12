Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сменил имидж после поражения «Барселоны» от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов. Каталонцы выиграли первый матч со счетом 3:0 и пропустили четыре безответных мяча во второй игре.

11 мая «Барса» провела открытую тренировку впервые после фиаско, и 31-летний Месси появился на поле без бороды.

В сезоне-2018/19 Месси забил 48 мячей и сделал 22 ассиста.

«Барса» досрочно оформила чемпионство и вышла в финал Кубка Испании, где сыграет против «Валенсии».

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