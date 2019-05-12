Месси побрился и забил, но гол переписали на защитника «Хетафе»
Уверенная победа после лигачемпионского шока.
«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 37-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.
Счет открыл Артуро Видаль на 39-й минуте – чилиец оказался самым расторопным на добивании.
А за минуту до конца основного времени в ворота «Хетафе» влетел второй мяч. Все думали, что от Месси, но Лео покачал головой – автогол Дакомана.
- «Барселона» оформила седьмое чемпионство за 10 лет, а еще вышла в финал Кубка Испании.
- В Лиге чемпионов «Барса» вылетела от «Ливерпуля» на стадии полуфинала, несмотря на победу в первом матче со счетом 3:0.
Месси появился на тренировке «Барсы» без бороды и помолодел лет на 10
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