«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 37-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

Счет открыл Артуро Видаль на 39-й минуте – чилиец оказался самым расторопным на добивании.

А за минуту до конца основного времени в ворота «Хетафе» влетел второй мяч. Все думали, что от Месси, но Лео покачал головой – автогол Дакомана.

«Барселона» оформила седьмое чемпионство за 10 лет, а еще вышла в финал Кубка Испании.

В Лиге чемпионов «Барса» вылетела от «Ливерпуля» на стадии полуфинала, несмотря на победу в первом матче со счетом 3:0.

Месси появился на тренировке «Барсы» без бороды и помолодел лет на 10

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