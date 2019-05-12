Мадридский «Реал» уступил в гостях «Реал Сосьедад» в матче 37-го тура Примеры со счетом 1:3.

«Мадрид» открыл счет уже на шестой минуте. Брахим Диас разобрался со всеми проблемами самостоятельно.

Ответка прилетела через 20 минут. Мерино закончил красивую комбинацию команды из Сан-Себастьяна.

На 57-й минуте «Сосьедад» вышел вперед: Сальдуа пробил головой после длинного кросса от Пардо.

А спустя 10 минут Барренечеа на добивании увеличил преимущество хозяев.

Мадрид идет третьим в Примере, отставая от «Барсы» на 18 очков, от идущего вторым «Атлетико» – на 7.

«Сосьедад» расположился на восьмом месте с 50-ю очками.

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