4 гола из матча «Реалов». Не поверишь, сколько забил «Мадрид», а сколько «Сосьедад»
11-е поражение «сливочных» в Примере.
Мадридский «Реал» уступил в гостях «Реал Сосьедад» в матче 37-го тура Примеры со счетом 1:3.
«Мадрид» открыл счет уже на шестой минуте. Брахим Диас разобрался со всеми проблемами самостоятельно.
Ответка прилетела через 20 минут. Мерино закончил красивую комбинацию команды из Сан-Себастьяна.
На 57-й минуте «Сосьедад» вышел вперед: Сальдуа пробил головой после длинного кросса от Пардо.
А спустя 10 минут Барренечеа на добивании увеличил преимущество хозяев.
- Мадрид идет третьим в Примере, отставая от «Барсы» на 18 очков, от идущего вторым «Атлетико» – на 7.
- «Сосьедад» расположился на восьмом месте с 50-ю очками.
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