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4 гола из матча «Реалов». Не поверишь, сколько забил «Мадрид», а сколько «Сосьедад»

4 гола из матча «Реалов». Не поверишь, сколько забил «Мадрид», а сколько «Сосьедад»
Eurosport

6 ч. назад

11-е поражение «сливочных» в Примере.

Мадридский «Реал» уступил в гостях «Реал Сосьедад» в матче 37-го тура Примеры со счетом 1:3.

«Мадрид» открыл счет уже на шестой минуте. Брахим Диас разобрался со всеми проблемами самостоятельно.

Ответка прилетела через 20 минут. Мерино закончил красивую комбинацию команды из Сан-Себастьяна.

На 57-й минуте «Сосьедад» вышел вперед: Сальдуа пробил головой после длинного кросса от Пардо.

А спустя 10 минут Барренечеа на добивании увеличил преимущество хозяев.

  • Мадрид идет третьим в Примере, отставая от «Барсы» на 18 очков, от идущего вторым «Атлетико» – на 7.
  • «Сосьедад» расположился на восьмом месте с 50-ю очками.

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