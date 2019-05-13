Каждый раз, когда Флорентино Перес не праздновал новую победу в Лиге чемпионов, он закрывался в кабинете, открывал Transfermarkt и сортировал самых дорогих футболистов в графе «Вратари». Ему совсем не нравилось, что в его сияющей команде прыгает за мячами крепко сбитый мужчина из Коста-Рики, которого за 10 млн евро выписали из «Леванте».

Пара последних трансферов «Реала»: центрбек Эдер из «Порту» обошелся Пересу в 50 миллионов, форвард «Сантоса» Родриго – в 45 миллионов, а нормальные люди видели его только в нарезках на YouTube. Одному 20 лет, другому 18, и ясно, что оба начнут следующий сезон на скамейке. Что такое для Флорентино основной вратарь команды-династии за десяточку?

Поэтому прошлым летом «Реал» первым воспользовался тем, что лучший голкипер ЧМ-2018 страшно захотел к сыну в Мадрид, и перетащил его на «Бернабеу». В обмен на Тибо Куртуа «Челси» получил Матео Ковачича – парня из обоймы «бланкос» и ротации Хорватии на чемпионате мира. Соверши эту сделку в FIFA 19 и станешь королем – Куртуа будет тащить удары по девяткам в «Реале», а Ковачич моторно отработает в центре поля и идеально впишется в систему с Канте и Джорджиньо.

Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Джорджиньо, Педро, «Челси»Getty Images

Но в реальности было совершенно непонятно, что в обеих командах может пойти так. В «Мадриде» исторически сильная раздевалка, и именно ментальная сила Серхио Рамоса и других ветеранов гнала «бланкос» к трем ЛЧ. Костяк испанского клуба не может так просто отторгнуть человека, с которым вместе шел к этим победам. Итог – неловкие прыжки и нелепые пенки в стиле Клаудио Браво в «Ман Сити». «Куртуа вообще знает, что он вратарь?» – лайкнул в инстаграме Серхио Рамос после 1:5 от «Барсы».

Матео Ковачич наконец-то получил полноценное место в ротации «Челси», а не первого запасного, как на «Бернабеу». В этом сезоне хорват провел 32 матча в АПЛ, хотя в Примере у него было максимум 27. Маурицио Сарри доволен Ковачичем – называет его очень хорошим центральным полузащитником и радуется, что «Матео останется с нами». Да, его арендное соглашение продлят и при действующем трансферном бане «синих», но он приносит лондонцам не так много пользы, как от него ожидали.

За 43 игры сезона-2018/19 Ковачич забил 0 мячей и сделал 2 ассиста. Набил в Англии статистику в 92% точных передач, но совершил на 0,5 ключевых пасов за игру – меньше, чем опорник Канте. Для выдвинутого вперед полузащитника у Матео отвратительная конверсия – он регулярно теряет позицию и тормозит атаки, передерживает мячи и так до конца не определится, он новый Кака или все же молодая замена Фабрегасу.

Получается, что Куртуа не принес счастья «Реалу», но и Ковачич не стал ответом на все вопросы в середине поля. «Мадрид» променял сыгранного с защитой голкипера на чужака с раздутым эго («Считаю себя одним из лучших», – цитата Тибо после привоза в сборной на Черышева). «Челси» получил еще одного парня в ротацию, из которого лепил и не вылепил игрока основы. Обмен Куртуа на Ковачича должен был решить проблемы обоих клубов, а в итоге заменил плюсы каждого из футболистов на минусы.

Предпоследний матч «Реала», третий гол «Сосьедада». Столичный клуб давно в меньшинстве и пускает кросс в штрафную. Тибо не отражает удар Ойярасабаля (везет – штанга), потом не спасает от добивания в ближний угол и отвешивает три бессильные пощечины газону. «Мадрид» проигрывает 11-й матч в Примере впервые за 45 лет. В 10 из них в воротах стоял длиннорукий бельгиец.

Инсайдов о его будущем полно, нужно лишь отделять источники. Например, когда мадридская Marca пишет, что Куртуа уйдет, а мадридская As уверяет, что в клубе Тибо назначили первым номером, нужно верить первой как более авторитетной. Все идет к тому, что следующий сезон «Реал» начнет с парой голкиперов Навас-Лунин, а третьим на подстраховке будет Люка Зидан. Неизвестно, как и куда продавать дорогого воротчика, но для всех будет лучше, если Куртуа уйдет.

Обмены в НБА – часто прекрасные сделки, в которых выигрывают обе команды. Одна получает нужный винтик в систему, вторая сгружает массивный контракт тем, кто соглашается его принять. Обмены в футболе – кошмарная вещь, в которой проигрывают два футболиста и две фирмы. Трейд Куртуа на Ковачича выглядел логичным, но Флорентино Перес пока не думает на два шага вперед. Для него главное – чтобы «Реал» выглядел дорого-богато, а c последствиями он разберется попозже.

«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид» – 3:1

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