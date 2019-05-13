У форварда «Атлетико» Антуана Гризманна остается желание перейти в «Барселону».

В Мадриде считают, что француз может уйти в каталонский клуб летом, в этом же уверено и окружение Гризманна. На неделе Антуан встретится с руководством «Атлетико», которое хочет услышать от игрока его дальнейшие планы, сообщает Cadena SER.

Гризманн был близок к переходу в «Барсу» еще в прошлом году, но тогда остался в Мадриде.

Антуан забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач в 36 играх Примеры-2018/19.

Mundo Deportivo: Гризманн ради трансфера в «Барсу» готов на понижение зарплаты с 23 до 16 млн евро

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