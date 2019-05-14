Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о своем отношении к гомосексуализму.

«Я буду гордиться одноклубником, если он сделает каминг-аут. Буду гордиться, что он нашел в себе силы сделать это публично. Я думаю, это откроет дверь для других людей.

Если его будут критиковать, а критики будут всегда, мы сделаем так, чтобы он гордился и продолжал быть счастливым. У каждого человека есть свои вкусы – и в личной жизни, и в увлечениях», – приводит слова Гризманна L'Equipe.

В чемпионате Испании-2018/19 Гризманн забил 15 мячей в 36 матчах.

«Атлетико» финиширует в чемпионате на второй строчке.

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