«Атлетико» объявил об уходе французского нападающего Антуана Гризманна.

Официальный аккаунт мадридского клуба опубликовал видео, где Гризманн попрощался с фанатами «индейцев». «В «Атлетико» я провел пять невероятных лет. Спасибо за все, вы навсегда останетесь в моем сердце», – сказал Антуан.

Ранее сообщалось, что Гризманн заинтересован в переходе в «Барселону». Если Гризи станет игроком «сине-гранатовых», то получит контракт на 4-5 лет, но существенно потеряет в заработной плате (в «Атлетико» он зарабатывал 23 миллиона евро в год).

Transfermarkt оценивает француза в 150 миллионов евро. «Барса», предположительно, заплатит за его трансфер 125 млн.

За пять лет в «Атлетико» Гризманн выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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