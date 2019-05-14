Eurosport
Гризманн объявил об уходе из «Атлетико»
Кажется, в Каталонии вырисовывается супертрио Месси-Суарес-Гризманн.
«Атлетико» объявил об уходе французского нападающего Антуана Гризманна.
Официальный аккаунт мадридского клуба опубликовал видео, где Гризманн попрощался с фанатами «индейцев». «В «Атлетико» я провел пять невероятных лет. Спасибо за все, вы навсегда останетесь в моем сердце», – сказал Антуан.
Ранее сообщалось, что Гризманн заинтересован в переходе в «Барселону». Если Гризи станет игроком «сине-гранатовых», то получит контракт на 4-5 лет, но существенно потеряет в заработной плате (в «Атлетико» он зарабатывал 23 миллиона евро в год).
- Transfermarkt оценивает француза в 150 миллионов евро. «Барса», предположительно, заплатит за его трансфер 125 млн.
- За пять лет в «Атлетико» Гризманн выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
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