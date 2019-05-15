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Бисиклета «Роме» и банка «Реалу». Лучшие голы Гризманна за «Атлетико»
Жаль, Гризи так и не выиграл с «индейцами» Лигу чемпионов. Но у него будет такой шанс в «Барсе».
Французский нападающий Антуан Гризманн объявил об уходе из мадридского «Атлетико». Гризи провел в футболке «индейцев» пять лет и выиграл три трофея – Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Вероятно, новым клубом в карьере Антуана станет каталонская «Барселона». Пока же самое время пересмотреть лучшие голы француза за «Атлетико» – благо, их накопилось в таком количестве, что можно пересматривать до утра. Enjoy!
- Ожидается, что «Барса» заплатит за трансфер Гризманна 125 млн евро.
- Француз стал игроком «Атлетико» в 2014 году, перейдя в команду Диего Симеоне из «Реал Сосьедад».
Гризманн объявил об уходе из «Атлетико»
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