Французский нападающий Антуан Гризманн объявил об уходе из мадридского «Атлетико». Гризи провел в футболке «индейцев» пять лет и выиграл три трофея – Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Вероятно, новым клубом в карьере Антуана станет каталонская «Барселона». Пока же самое время пересмотреть лучшие голы француза за «Атлетико» – благо, их накопилось в таком количестве, что можно пересматривать до утра. Enjoy!

Ожидается, что «Барса» заплатит за трансфер Гризманна 125 млн евро.

Француз стал игроком «Атлетико» в 2014 году, перейдя в команду Диего Симеоне из «Реал Сосьедад».

Гризманн объявил об уходе из «Атлетико»

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