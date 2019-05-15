Getty Images

Бисиклета «Роме» и банка «Реалу». Лучшие голы Гризманна за «Атлетико»

Бисиклета «Роме» и банка «Реалу». Лучшие голы Гризманна за «Атлетико»
Eurosport

Вчера в 01:08Обновлено Вчера в 01:15

Жаль, Гризи так и не выиграл с «индейцами» Лигу чемпионов. Но у него будет такой шанс в «Барсе».

Французский нападающий Антуан Гризманн объявил об уходе из мадридского «Атлетико». Гризи провел в футболке «индейцев» пять лет и выиграл три трофея – Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Вероятно, новым клубом в карьере Антуана станет каталонская «Барселона». Пока же самое время пересмотреть лучшие голы француза за «Атлетико» – благо, их накопилось в таком количестве, что можно пересматривать до утра. Enjoy!

  • Ожидается, что «Барса» заплатит за трансфер Гризманна 125 млн евро.
  • Француз стал игроком «Атлетико» в 2014 году, перейдя в команду Диего Симеоне из «Реал Сосьедад».

Гризманн объявил об уходе из «Атлетико»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте