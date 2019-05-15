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«Надеемся, ты больше ни минуты не сыграешь за «Атлетико». Фаны сравнили Гризманна с крысой

«Надеемся, ты больше ни минуты не сыграешь за «Атлетико». Фаны сравнили Гризманна с крысой
Eurosport

Вчера в 09:38

В адрес Антуана написали жесткое послание.

Фанаты мадридского «Атлетико» отреагировали на уход из клуба Антуана Гризманна.

Группировка Frente Atlético осудила решение 28-летнего форварда. «Надеемся, ты больше ни минуты не сыграешь в футболке мадридского «Атлетико», – написали фанаты в твиттере, сопроводив публикацию смайлом с крысой.

  • В опубликованном ранее видеообращении Гризманн заявил, что «Атлетико» навсегда останется в его сердце, но ему нужен новый вызов.
  • ·Чемпион мира провел в Мадриде пять лет, выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Вероятно, он перейдет в «Барселону».

Гризманн объявил об уходе из «Атлетико»

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