Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может пополнить состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Лидером в борьбе за 28-летнего чемпиона мира считалась «Барселона», но на прошлой неделе агенты игрока встречались с представителями «ПСЖ». Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на L'Equipe. Предполагается, что каталонский клуб предложит «Атлетико» 125 миллионов евро. Сумма, на которую рассчитывает «ПСЖ», пока не разглашается.

Гризманн официально сообщил об уходе из «Атлетико».

За пять лет в клубе он выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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