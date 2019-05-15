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L'Equipe: Гризманн встречался с представителями «ПСЖ»
В «Барселоне» напряглись.
Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может пополнить состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Лидером в борьбе за 28-летнего чемпиона мира считалась «Барселона», но на прошлой неделе агенты игрока встречались с представителями «ПСЖ». Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на L'Equipe. Предполагается, что каталонский клуб предложит «Атлетико» 125 миллионов евро. Сумма, на которую рассчитывает «ПСЖ», пока не разглашается.
- Гризманн официально сообщил об уходе из «Атлетико».
- За пять лет в клубе он выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
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