Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно может пополнить состав «ПСЖ».

По информации Paris United, о приобретении Коутиньо парижских боссов попросил бразильский нападающий Неймар. Источник сообщает, что ради звезды «ПСЖ» готов пойти на этот шаг. На успешный исход трансфера могут повлиять хорошие отношения между французским клубом и агентами 26-летнего Коутиньо.

«Барселона» недовольна игрой Коутиньо и намерена от него избавиться.

Его трансфер из «Ливерпуля» в январе 2018 года стал рекордным для «Барсы».

ESPN: «Барселона» недовольна Коутиньо и продаст его летом

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