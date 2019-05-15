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Paris United: Неймар попросил боссов «ПСЖ» купить Коутиньо
В Париже готовы на все ради комфорта звезды.
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно может пополнить состав «ПСЖ».
По информации Paris United, о приобретении Коутиньо парижских боссов попросил бразильский нападающий Неймар. Источник сообщает, что ради звезды «ПСЖ» готов пойти на этот шаг. На успешный исход трансфера могут повлиять хорошие отношения между французским клубом и агентами 26-летнего Коутиньо.
- «Барселона» недовольна игрой Коутиньо и намерена от него избавиться.
- Его трансфер из «Ливерпуля» в январе 2018 года стал рекордным для «Барсы».
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