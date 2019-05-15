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Marca: «Реал» подыскивает новые клубы 14 футболистам
Зидан задумал революцию.
Состав мадридского «Реала» летом обновится почти наполовину: Зинедин Зидан намерен совершать трансферы в обе стороны.
По информации Marca, руководство мадридцев пытается подобрать новые клубы для 14 футболистов, которые не вписываются в планы тренера на следующий сезон. 19 игроков останутся в «Реале».
Сообщается, что «Реал» покинут Кейлор Навас, Серхио Регилон, Хесус Вальехо, Тео Эрнандес, Дани Себальос, Хамес Родригес, Мартин Эдегор, Браим Диас, Иско, Маркос Льоренте, Матео Ковачич, Оскар Родригес, Гарет Бэйл, Борха Майораль и Рауль Де Томас. Некоторые футболисты проводят сезон-2018/19 в других клубах на правах аренды.
- За тур до конца чемпионата Испании «Реал» обеспечил третье место.
- В сезоне-2018/19 в команде сменилось три тренера: Хулен Лопетеги, Сантьяго Солари и Зинедин Зидан.
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