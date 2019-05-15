Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что его соотечественник Лионель Месси должен получать «Золотой мяч» каждый год.

«По моему мнению, пока Месси продолжает играть, никто, кроме него, не достоин «Золотого мяча». Особенно если Лео играет так, как он выступал в нынешнем сезоне», – написал Агуэро в твиттере.

В чемпионате Испании-2018/19 Месси провел 33 матча, забил 34 мяча и отдал 13 голевых передач.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Лео оформил дубль, а его команда выиграла со счетом 3:0. Но в ответной игре «Барса» уступила со счетом 0:4 и покинула турнир.

The Guardian: Месси плакал в раздевалке после поражения от «Ливерпуля»

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