«Барселона» показала тренировку команды глазами ее лидера – Лионеля Месси. Видео было опубликовано в твиттер-аккаунте «сине-гранатовых».

Посмотрев ролик, можно увидеть, как Лео прибывает на тренировку, раздает автографы и выполняет упражнения вместе с партнерами по команде.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за «блауграну» 48 матчей во всех турнирах и забил 48 мячей.

Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Месси забил 18 мячей в двух последних розыгрышах ЛЧ, второй бомбардир «Барсы» – автоголы

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