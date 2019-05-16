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L'Equipe: «Барселона» предложила Гризманну годовой оклад на 4 млн меньше, чем в «Атлетико»
Но француз в накладе не останется.
«Барселона» предложила форварду «Атлетико» Антуану Гризманну 5-летнее соглашение.
Годовой оклад француза в случае перехода составит 17 млн евро, что на 4 млн меньше, чем сейчас Антуан получает в Мадриде. Но при этом Гризманн сможет больше заработать в «Барсе» на спонсорских контрактах, сообщает L'Equipe.
- Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» 14 мая.
- За пять лет в «Атлетико» Гризманн выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
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