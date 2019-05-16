Во вторник, 14 мая, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн объявил об уходе из мадридского клуба. Француз сделал это при помощи видеообращения, опубликованного в официальном твиттере «индейцев».

По данным Cadena SER, «Атлетико» настоял на этой форме прощания с фанатами, чтобы избежать прошлогоднего сценария. Тогда Гризманн объявил, что остается на «Ванда Метрополитано», при помощи документального фильма La Decisión, снятого компанией Жерара Пике Kosmos Studios.

Гризманн выступал за «Атлетико» на протяжении пяти сезонов и выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы.

Следующим клубом Антуана, вероятно, станет каталонская «Барселона».

L'Equipe: «Барселона» предложила Гризманну годовой оклад на 4 млн меньше, чем в «Атлетико»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android