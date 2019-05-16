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«Атлетико» настоял на прощальном видео Гризманна из-за боязни, что он снимет еще одну документалку
В Мадриде не хотели, чтобы Антуан снова обратился к услугам людей, которые не связаны с клубом.
Во вторник, 14 мая, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн объявил об уходе из мадридского клуба. Француз сделал это при помощи видеообращения, опубликованного в официальном твиттере «индейцев».
По данным Cadena SER, «Атлетико» настоял на этой форме прощания с фанатами, чтобы избежать прошлогоднего сценария. Тогда Гризманн объявил, что остается на «Ванда Метрополитано», при помощи документального фильма La Decisión, снятого компанией Жерара Пике Kosmos Studios.
- Гризманн выступал за «Атлетико» на протяжении пяти сезонов и выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы.
- Следующим клубом Антуана, вероятно, станет каталонская «Барселона».
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