Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не согласен с руководством клуба относительно того, кто должен быть запасным голкипером в сезоне-2019/20.

По данным издания Marca, летом «Реал» планирует расстаться с костариканским вратарем Кейлором Навасом. В руководстве считают, что место Наваса на скамейке запасных должен занять украинец Андрей Лунин, однако у Зидана на этот счет другое мнение – француз хочет, чтобы сменщиком Тибо Куртуа стал его сын Люка.

21-летний Люка Зидан провел один матч в нынешнем розыгрыше Примеры. В марте сын легендарного Зизу сыграл в воротах в матче против «Уэски» и пропустил два мяча. «Галактикос», тем не менее, победили со счетом 3:2.

20-летний Лунин провел сезон-2018/19 в «Леганесе». Украинец четырежды появлялся на поле в матчах Примеры и провел одну игру на ноль.

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