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Бартомеу: «Мы очень довольны Вальверде»
Похоже, тренерских перестановок в каталонской команде не намечается.
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выразил поддержку главному тренеру команды Эрнесто Вальверде.
«Вальверде уже говорил на днях, что у него есть поддержка президента и совета клуба. Это тренер, который нам нужен. Его контракт по-прежнему в силе, мы им очень довольны», – приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
- Вальверде возглавил «Барселону» перед началом сезона-2017/18. Под его руководством «сине-гранатовые» выиграли чемпионат Испании (дважды), Суперкубок и Кубок Испании.
- В Лиге чемпионов-2018/19 «Барселона» дошла до полуфинала, где по сумме двух матчей уступила «Ливерпулю» – 3:4.
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