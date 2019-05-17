Бывший коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отреагировал на тот факт, что Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити» обошел его по количеству трофеев (26 против 25).

«Раздражает ли меня то, что у Гвардиолы теперь 26 титулов? Вовсе нет, ведь я помню, что у меня их 25. Я выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером». Если бы я остался в этих командах на следующий сезон, то сыграл бы на двух клубных чемпионатах мира плюс в двух Суперкубках Европы и двух домашних Суперкубках.

Так что я мог бы выиграть 31 трофей», – приводит слова португальского специалиста Goal.

По ходу нынешнего сезона Гвардиола выиграл Кубок английской лиги и чемпионат Англии, а Моуринью был уволен из «МЮ».

18 мая «Манчестер Сити» сыграет с «Уотфордом» в финале Кубка Англии, так что уже послезавтра Гвардиола может выиграть 27-й трофей.

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