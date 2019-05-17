Форварду «Барселоны» Лионелю Месси вручили одну из главных правительственных наград Каталонии – Крест Сант-Жорди (Святого Георгия). Церемония вручения состоялась 16 мая в Барселоне.

«Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе», – написал Лео в инстаграме.

Крест Святого Георгия учрежден в 1891 году.

Лео наградили за невероятную спортивную карьеру и помощь госпиталю Сант-Жоан-де-Деу в Барселоне при строительстве детского онкологического центра.

Месси – пятый человек из «Барселоны», удостоенный этой награды.

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