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Месси наградили крестом Святого Георгия за помощь в строительстве детского онкологического центра

Месси наградили крестом Святого Георгия за помощь в строительстве детского онкологического центра
Eurosport

6 ч. назад

Новый трофей Лео.

Форварду «Барселоны» Лионелю Месси вручили одну из главных правительственных наград Каталонии – Крест Сант-Жорди (Святого Георгия). Церемония вручения состоялась 16 мая в Барселоне.

«Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе», – написал Лео в инстаграме.

  • Крест Святого Георгия учрежден в 1891 году.
  • Лео наградили за невероятную спортивную карьеру и помощь госпиталю Сант-Жоан-де-Деу в Барселоне при строительстве детского онкологического центра.
  • Месси – пятый человек из «Барселоны», удостоенный этой награды.

Месси появился на тренировке «Барсы» без бороды и помолодел лет на 10

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