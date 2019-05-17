Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович станет игроком мадридского «Реала».

Стороны договорились о трансфере, немецкий клуб получит 60 млн евро, а игрок подпишет 5-летний контракт с годовым окладом в 10 млн евро, сообщает Sky Sports.

Мадридский клуб объявит о переходе на следующей неделе – через несколько дней после матча 34-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» – «Бавария», передает AS.

Йович перешел в «Айнтрахт» в 2017 году на правах аренды, в апреле немцы выкупили трансфер форварда у «Бенфики» за семь млн евро.

На счету Луки 17 голов в 31 матче Бундеслиги-2018/19.

«Не исключен трансфер за 100 миллионов». Йович мог стать инвалидом, а сейчас его хочет «Реал»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android