Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что плеймейкер «Барселоны» Лионель Месси не заслужил в шестой раз выиграть «Золотой мяч».

«Сомневаюсь, что в этом году Месси заслужил выиграть «Золотой мяч». Он провалился в Лиге чемпионов», – заявил Моуринью.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» дошла до 1/2 финала, где по сумме двух матчей уступила «Ливерпулю» (3:4).

Месси забил 12 мячей в 10 матчах ЛЧ-2018/19.

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