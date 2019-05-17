Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в планы его команды не входит трансфер французского нападающего Антуана Гризманна.

«Хочу предупредить представителей «Барселоны», чтобы они не беспокоились. Мы не собираемся покупать Гризманна. Мы не потянем его трансфер», – заявил Пеп.

14 мая Гризманн объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона-2018/19.

Новый клуб Антуана пока неизвестен, но, вероятно, им станет каталонская «Барселона».

«Атлетико» настоял на прощальном видео Гризманна из-за боязни, что он снимет еще одну документалку

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