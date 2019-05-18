Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выступил против приобретения француза Поля Погба у «Манчестер Юнайтед».

По информации Don Balon, «МЮ» запросил 188 миллионов евро, «Реал» готов заплатить 150. Ожидалось, что вскоре клубы сойдутся на промежуточной цифре, но президенту «Реала» Флорентино Пересу пришлось прекратить переговоры.

Рамос заявил Фло, что игроки не будут рады Погба – он скандалил с Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед», и его поведение негативно повлияет на атмосферу в команде. Также Рамоса беспокоит, что главный тренер Зинедин Зидан будет благоволить соотечественнику и позволять ему то, что запрещено другим.

С «Манчестер Юнайтед» 26-летний Погба занял шестое место в АПЛ.

«Реал» досрочно оформил третье место в Примере.

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